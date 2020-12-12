İZSU’dan ilginç kaçak savunması!

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu'nun son günlerdeki kuraklık ve su sıkıntısı söylemlerine dikkat çekmek için İzmir'de suyun yüzde 40'ının kayıp ve kaçaklardan dolayı musluğa gelmeden yok olduğuna yönelik yaptığı açıklamaya İZSU, ilginç bir savunmayla cevap verdi.

BOŞA akan yüksek su kaybıyla ilgili açıklama yapan İZSU, kayıp kaçak oranının yüzde 40 değil, dış ilçelerde yüzde 30, metropolde de yüzde 28 olduğu duyurdu. İZSU, kent genelindeki kayıp kaçak oranının düşürülmesi için çalışmaların sürdüğünü de aktardı.

'BELEDİYENİN İŞİ'

TÜRKİYE'NİN su ve çevre politikaları konusunda sayılı isimlerinden biri olan MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu, İzmir'deki susuzluk tehlikesi ve yapılması gerekenler konusunda Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "En iyi durumdaki kullanmıştı. yapki ilçelerde 1000 litre suyun 200 litresi musluğa gelmeden kaybediliyor. Yani suyun çoğu kayıpkaçakta gidiyor. Şebekedeki suyumuzun yüzde 40'ını kullanamıyoruz. Kısıtlı olan su kaynaklarımızın yüzde 40 gibi önemli bir bölümü, daha musluğa gelmeden yok oluyor. Bu miktarın azaltılması doğrudan belediyenin işidir" ifadelerini kulHasan Kalyoncu lanmıştı.