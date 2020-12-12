Kasım ayında kartlarla 97 milyar lira harcadık

Merkez Bankası'nın haftalık banka kartı ve kredi kartı harcama tutarları istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Kasım ayında kartlı harcamalar bir önceki aya kıyasla yüzde 16 azaldı. Kasım ayı değerlerinin elde edildiği 6, 13, 20 ve 27 Kasım haftalarına ilişkin verilere göre, banka ve kredi kartı kullanılarak 97,7 milyar TL tutarında toplam 529 milyon adet işlem gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, 13 Mart-27 Kasım 2020'de yapılan harcamaların tutarı yüzde 11, işlem adedi ise yüzde 2 arttı. Harcamalar en çok müteahhit işleri ve elektrik-elektronik eşya ile bilgisayar sektöründe arttı.