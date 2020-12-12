Kemeraltı esnafı İZSU’ya ateş püskürüyor

Gece dükkanlarına gelen esnaf, işyerlerine dolan suları tahliye etti. Esnaf sabah saatlerinde kadar dükkanlarını temizlemeye devam etti. İş yeri sular altında kalan Nurcan Yıldırım, "Malzemeye mi yanalım, giden mallarımıza mı yanalım, üşüttüğümüze mi yanalım? 9 senedir buradayım ve hep aynı sorunu yaşıyoruz. Bu soruna artık çözüm bulunsun" dedi.



"20 GÜNDÜR ARIYORUZ"

İş yerinin önündeki su borusunun patladığını ve 20 gündür tüm şikayetlerine rağmen İZSU'nun konuyla ilgilenmemesi üzerine iş yerini su bastığını söyleyen Ferit Kasapoğlu ise, "Dün bir kez daha aradım ve 'Yağmur yağdığında dükkanlarımızı su basacak' dedim. Yine de ilgilenmediler. Gece yağan yağmurdan sonra da dükkanımı su bastı. Para vererek suyu çektirdik. Ancak mallarımız da zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet vermediğini düşünüyorum. Artık kesin çözüm istiyoruz" diye konuştu.