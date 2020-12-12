Kız Kulesi değil Saat Kulesi

YİNE AYNI MANZARALAR

İZMİR'DE önceki gün, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bilindik manzaralara sebep oldu. Gece boyunca süren yağış nedeniyle yol ve meydanlarda su birikintileri oluştu.

İzmir'de beklenen yağmur nihayet yağdı. Ancak her yağışta olduğu gibi, kentin meydanları yine göle dönüştü.



GÜLÜMSETEN BENZERLİK

KENTİN simgelerinden olan tarihi İzmir Saat Kulesi de rengarenk ışıklarıyla ilginç görseller oluşturdu. Sular içinde kalan Saat Kulesi, adeta Kız Kulesi gibi bir görünüme büründü.