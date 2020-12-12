YİNE AYNI MANZARALAR
İZMİR'DE önceki gün, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bilindik manzaralara sebep oldu. Gece boyunca süren yağış nedeniyle yol ve meydanlarda su birikintileri oluştu.
İzmir'de beklenen yağmur nihayet yağdı. Ancak her yağışta olduğu gibi, kentin meydanları yine göle dönüştü.
GÜLÜMSETEN BENZERLİK
KENTİN simgelerinden olan tarihi İzmir Saat Kulesi de rengarenk ışıklarıyla ilginç görseller oluşturdu. Sular içinde kalan Saat Kulesi, adeta Kız Kulesi gibi bir görünüme büründü.
Kız Kulesi değil Saat Kulesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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