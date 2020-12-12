Metro A.Ş. Büyükşehir’in kararını yok saydı

Bu karara göre 18 Temmuz 2019 tarihinden itibaren mağdur işçilerin haklarının sağlanması için şirketlerin yönetim kurullarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirildi. Bildirilen kararı şirketlerin çoğu uygularken bir tek Metro A.Ş. bu karara uymadı. Metro A.Ş. yönetimi, temizlik işçileri kadrosuna geçiş yapan 131 işçinin, gıda yardım kartına yatırması gereken bin 20 TL'yi yatırmayarak, Büyükşehir Meclisi'nin verdiği kararı yok saydı.

PROTOKOL DE YAPILMADI

METRO A.Ş yönetimi ayrıca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 7 Ağustos 2020 tarihinde yayınladığı 696 sayılı KHK ile daimi işçi kadrosuna alınan işçilerin, sendikal örgütlenmesine ilişkin olarak aldığı "01 Kasım 2020 tarihinde itibaren KHK kapsamında çalıştırıldığı yerlerdeki şirketlere geçişleri yapılan işçilerin şirketlerce yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinden yararlanır ve protokol yaparlar" kararına da uymadı. Gıda yardımından yararlanamayan 131 işçi, sendikal haklarına da kavuşamayarak 2'inci mağduriyeti yaşamış oldu.

'SORUMLU SÖNMEZ ALEV'

KONU hakkında Yeni Asır'a konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, "Bu kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyetin sorumlusu Metro A.Ş Genel Müdürü Sönmez Alev'dir" dedi. Konuyla ilgili verdiği önergenin Ekim ayı 3'üncü birleşiminde karara bağlandığını ve METRO A.Ş'ye bildirildiğini aktaran Mısırlı, "Sönmez Alev, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararı yok saymakta ısrar ediyor. Kanun Hükmünde Kararname'ye de direnerek Yüksek Hakem Kurulu kararlarını yok sayacak gücü kimden alıyor" sizleriyle tepkisini dile getirdi.

MERT ALPDÜNDAR