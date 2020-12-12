Oturma eylemcisi Soyer!

Belediyeye HDP'ye yakın isimleri istihdam ediyor. Arada İzmir Valiliği'nin istihdam ettiği bu kişilerle ilgili yaptığı 'güvenlik soruşturmasına' tosluyor ama bu sevgisinden vazgeçmiyor. Bir anda karar verdi, terör örgütü yandaşı bildiriye imza atan ve bu yüzden KHK ile ihraç edilen profesörler Melek Göregenli, Nilgün Toker Kılınç ve Ayşen Uysal'ı Grand Plaza A.Ş.'ye yönetici yaptı. Diğer yandan kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'na "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük" açıklamaları yapan HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz, HDP PM üyesi İbrahim Akın ve HDP PM üyesi Coşkun Üsterci'ye yer verdi. Topluluğa ayrıca HDP'nin kurucularından Ertuğrul Barka'yı da aldı.

KONAK MEYDANI'NDA EYLEM

Öte yandan HDP'li reklamcı Nesteren Davutoğlu'na aylığı 35 bin liradan ücret ödemeyi de sürdürüyor. Hatta Soyer, Seferihisar'da görev yaparken HDP'nin Alsancak'ta yaptığı bir eyleme katılıp destek açıklaması da yaptı. Bunların hepsini biliyorduk. Ancak, Soyer'in HDP'nin 'oturma eylemcisi' olduğunu bilmiyorduk. Burada gördüğünüz fotoğraf sayesinde öğrenmiş olduk. Soyer, Seferihisar Belediyesi'nin başındayken 'kardeş belediye' yaptığı HDP'li Sur Belediyesi'nin de içlerinde yer aldığı bazı belediyelere teröre destek verdikleri için kayyum atanmasını protesto etmek için 2016 yılında Konak Meydanı'nda oturma eylemi yapmış. Eylem bugün Soyer'in başında bulunduğu Büyükşehir önünde yapılacakmış ancak polis izin vermeyince biraz ilerideki SGK İl Müdürlüğü önünde yapılmış.

HOŞGÖRÜ VE SABRI ZORLUYOR

'http://www.tmmobizmir.org' sitesinde eylemle ilgili yayınlanan habere göre, içlerinde Soyer'in de bulunduğu eylemciler, "Kayyum darbedir, darbeye hayır", "Faşizme karşı omuz omuza" gibi sloganlar atmış. Eylemde ilk konuşmayı da Soyer yapmış. Konuşmasında da diğer tüm belediye başkanlarını da kayyum atamalarına karşı tepki göstermeye davet etmiş. İzmirlinin Atatürk'e ve ilkelerine bağlı olduğunu hep söylüyoruz... Ulu Önder, Türkiye'yi ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak kurdu. Ancak Atatürk'ün kurduğu partiden seçilip Büyükşehir koltuğuna oturan bir ismin, ülkeyi bölmeye çalışan PKK'nın siyasi uzantısı olan bir partiyle bu kadar içli dışlı olması ve bu partiyi her fırsatta desteklemesi İzmirlilerin hoşgörüsü ve sabrını zorlamak değil de nedir?

Erhan GÜLENÇ

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