İZMİR'DE gece boyu süren yağış süresince, pek çok yolda taşkınlar ve su birikintileri meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boştu ancak, kısıtlamadan muaf olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.
Sağanak yağış yolları göle çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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