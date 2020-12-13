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Haberler İzmir 12 yılın intikamını aldı

12 yılın intikamını aldı

12 yılın intikamını aldı
Giriş Tarihi: 13.12.2020

İzmir Ödemiş'te Mehmet Candan (37) 12 yıl önce aralarında çıkan sınır anlaşmazlığı yüzünden, babası Arif Candan'ı (52) öldüren, kendisini de ağır yaralayan Nuri Ovacık'ı (35) pompalı tüfekle öldürdü. Mehmet Candan, Nuri Ovacık'ın 3 ay önce korona salgını nedeniyle serbest kalmasını fırsat bilerek, kendisine yayla yolunda pusu kurdu ve pompalıyla defalarca ateş ederek öldürdü. Oğlu Nuri Ocavık'ın eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan anne Nurşen Ovacık, oğlunu kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, vücudunda çok sayıda saçma bulunan Ovacık'ın öldüğünü belirledi. Cinayetin ardından kaçan Candan'ı yakalamak için çalışma başlatıldı.

SEVAL KONURALP

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