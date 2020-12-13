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Haberler İzmir Dikili yağmura teslim oldu! Sokaklar yürünemez hale geldi

yağmura teslim oldu! Sokaklar yürünemez hale geldi

’in ilçesinde akşamı başlayan zaman zaman su baskınlarına neden olurken, ilçedeki bazı sokaklar çamur nedeniyle yürünemez hale geldi.

Dikili yağmura teslim oldu! Sokaklar yürünemez hale geldi

13.12.2020, 17:43

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar İzmir'in Dikili ilçesini de etkiledi. 11 Aralık'ta başlayan sağanak yağışlar nedeniyle kazılan yollarda bulunan toprak ve mıcır yağmur sularıyla sahile indi. İlçenin genelinde ve Alipotra bayırında bulunan sokaklarda yer yer su baskınları meydana geldi.

Öte yandan çalışmalar nedeniyle bazı sokaklarda çamur oluştu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre 11 Aralık akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışların yarın etkisini azaltacağı öğrenildi. Son 24 saatte Dikili'de metrekareye 75 kilogram yağışın yağdığı bildirildi.



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