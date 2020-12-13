Eylemdeki babadan çarpıcı iddia: Kızımın teslim olmasını annesi istemiyor

PKK tarafından kızı 9 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Laçin'in HDP'nin İzmir İl Binası önünde başlattığı eylem sürüyor. Laçin, HDP'ye 2 milyon liralık tazminat davası açtıktan sonra partinin iki eş başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar hakkında da şikayette bulundu ancak halen inceleme yapılmadı. Kızının PKK kamplarına götürüldüğüne dair belge ve gizli tanık olduğunu belirten baba Mehmet Laçin, kızının teslim olmasına en başta engel olan kişiler arasında öz annesinin olduğunu ve teslim olmaması için kızına baskı yaptığını iddia etti.

KORKUSUNDAN DÖNMÜYOR

Türkiye'nin korona virüsün yanı sıra HDP-PKK virüsüyle de savaştığını ifade eden Mehmet Laçin, "Artık 83 milyon olarak herkesin korona virüsle mücadelede destek verdiği gibi daha fazla ses verip terör virüsü için de el birliği yapması lazım. Diyarbakır'da anneler canını vermeye hazır evlatlar için ama burada benim kızım için öz annesi dağda kalsın diye canını vermeye hazır. Bunu ben emniyet yetkililerine de anlattım. Kızım inanıyorum ki dönmek istiyor ama anne ve dayı korkusundan dönemiyor. Beni eğer kızım duyuyorsa, ona söz veriyorum yalvarıyorum kılına zarar gelmeyecek. Canımın son damlasına kadar onu koruyacağım. PKK köpekleri vız gelir, dön kızım ben yanındayım" açıklamasını yaptı.

FATİH ŞENDİL

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