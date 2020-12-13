İzmir'de metro seferleri 15 dakikada bire düştü

İzmir'de son günlerde birkaç kez dile getirdiğimiz metro sefer sürelerinin uzunluğuyla ilgili haberimiz, olumlu şekilde etkisini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde 30 dakikada bir olan ve işine giden vatandaşların kalabalık yolculuk yapmalarına neden olan uygulama, Yeni Asır'ın haberinin ardından 15 dakikaya indirildi. Hafta sonu işe gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan yasak kapsamı dışındaki vatandaşlar, bu kez rahat bir seyahat etme imkanı buldu.

SIKIŞMADILAR, OTURDULAR

Sabah 06.00 ile 09.00 saatleri arasında 15 dakikada bir düzenlenen metro seferleri, pek çok kişinin ayakta sıkışmadan ve oturarak ulaşım yapabilmesini sağladı. Kovid-19 salgınının artması üzerine daha önceki sefer sürelerinde mesafe kurallarına uymakta sıkıntı yaşayan İzmirliler, bu kez tedirginlik hissetmeden işine gidebildi.

ERCAN AKGÜN

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