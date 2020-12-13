Otobüslerde sıkıntı büyük

Dün yani pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi günü... Sabah, Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki evimden Çankaya'daki işime gitmek üzere yola çıktım.

ESHOT'UN SİTESİNDE GÖRDÜM

Durakta otobüs beklemeye başladım. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika... Gelmiyordu, 565 numaralı Evka-4 Bornova Metro seferini yapan otobüs gelmiyordu. "Sokağa çıkma yasağı var, belki sefer sayısı azaltılmıştır" diye düşünüp beklemeye devam ettim. Bırakın otobüsü, bir minibüs bile geçmiyordu. ESHOT'un internet sitesinden otobüsün geliş saatine bakayım dedim, bakmaz olaydım. "Hattımız Cumartesi günü çalışmamaktadır." Nasıl yani? Ee ben şimdi ne yapacağım? Dahası sokağa çıkma kısıtlamasında bile işe gitmek zorunda kalan diğer vatandaşlar ne yapacak?





TRAMVAY DEĞİL TABANVAY!

BİZİM mahalleden Bornova Metro'ya yürümek için en az yarım saatinizi ayırmanız gerekiyor. Ben de öyle yaptım. İşe geç kalacaktım belki ama başka şansım da yoktu. Tramvay değil 'tabanvay' yolculuk başladı. Evka-4 yokuşundan aşağı doğru, yağmur altında tam 32 dakika yürüyerek Bornova Metro İstasyonu'na vardım. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama günlerinde metronun sefer sayılarını sıklaştırarak doğru bir hareket yapsa da bir yandan da bazı otobüs hatlarını kaldırarak başka bir yanlışa imza attı.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER