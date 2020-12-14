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Haberler İzmir Bakan Kurum: "İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

: "'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'de meydana gelen nedeniyle il müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

14.12.2020, 13:34

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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