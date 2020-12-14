Bu ‘hoşt’ olmadı

'KISA KES' DEMİŞTİ

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'na su girişi olduğu anın video görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlayan Başkan Oran, "Ulu Tanrım afatsız ve bereketli ver. Barajımıza su girmeye başladı..." notunu düştü. Bunun üzerine Mahmut Düger isimli bir vatandaş Başkan Oran'a "Ulu tanrım ne demek. Hristiyan mısın sen?" diye sordu. Başkan Oran ise bunun üzerine Düger'e "Hoşt" cevabını verdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçtiğimiz aylarda da ilçede muhtar ve belediye yöneticilerinin yer aldığı whatsapp grubunda bir muhtara "Haddini bil", "Kısa kes", "Seviyesizsin" gibi tepkilerde bulunmuştu. Oran, Yaman'ı yöneticisi olduğu gruptan da çıkarmıştı

ORTASINA DALDI

Whatsapp grubu üzerinden mahalledeki çocuk parkı ve bir sitenin sorunlarıyla ilgili mesaj atan muhtar Cengiz Yaman, park ve bahçeler müdürü Kürşat Yıldırım'ın eleştirel cevabını yeterli bulmayınca uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine araya giren CHP'li Oran, Yaman'a "Cengiz muhtar paylaştığını oku, öyle paylaş sınırları zorlama. Sen mi görev öğreteceksin bize, haddini bil" diye tepki göstermişti

GRUPTAN ÇIKARMIŞTI

Bunun üzerine kendisini savunan Yaman, "Başkanım kötü bir şey mi yazmışım. Sınırın neyini zorlayacağım. Bir abi olarak söyleyeceğiniz bu mu? Yani asarız, keseriz. Devletin seçilmiş muhtarına yani sizin gibi seçilerek gelen bir şahsa söyleyeceğiniz en anlamlı kelime bu mu?" ifadelerini kullanmıştı. Muhtara "Kısa kes", "Seviyesizsin" gibi ifadeler kullanan Oran, muhtarı whatsapp grubundan da çıkarmıştı.



HİNDİ PAZARLAMASI

ORAN, diğer yandan da yılbaşı öncesi belediyeye ait Şifne Termal tesisinde pişirilen hindilerin pazarlaması için sosyal medyada atak başlattı. 10-12 kişilik olduğu belirttiği 395 liralık hindinin resmini sosyal medya hesabında paylaşan Oran, "Herkes yılbaşı gecesi evde olduğuna göre..." ifadesini kullandı. Oran bir takipçisinin hindinin 10-12 kişilik olduğuna işaret ederek, 10-12 kişi toplanmanın pandemi açısından sakıncalı olup olmayacağı yönündeki soruya ise, "3-4 gün kapancaz o ara ye dur gari" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'dan muhtara hakaret