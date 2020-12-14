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’da villa soyan 2 hırsıza suçüstü

Bursa’da villa soyan 2 hırsıza suçüstü
Giriş Tarihi: 14.12.2020

BURSA İznik'e bağlı Boyalıca mahallesinde dadandıkları villayı talan eden hırsızlar, bir kamyonet eşya çalarken yakalandı. Şevki Çalık'a ait villaya giren 2 kişi, evin içindeki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdi. Sonra evi talan eden hırsızlar, geldiği kamyonete eşyaları doldurdu. Bu esnada İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın gerçekleştirdi. Hırsızlık anında yakalanan Ö.B ve E.B gözaltına alındı. Evdeki toplam zararın ise 100 bin lira olduğu öğrenildi.

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