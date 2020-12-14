İntikam cinayetinin zanlısı yakayı ele verdi

İZMİR Ödemiş'te, 12 yıl önce aralarındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden babası Arif Candan'ı (52) öldüren, kendisini de ağır yaralayan Nuri Ovacık'ı (35) pompalı tüfekle öldüren Mehmet Candan (37) yakalandı. İlçeye bağlı Bıçakçı mahallesinin Ovacık Yaylası yolunda, yarı açık cezaevinden kısa bir süre önce pandemi dolayısıyla denetimli serbestlikle çıkan Nuri Ovacık, kendisine pusu kuran Arif Candan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ovacık oracıkta can verirken, kayıplara karışan katil zanlısı Mehmet Candan, önceki gece yakalandı. Ovacık'ın kuzeni olduğu öğrenilen Candan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SEVAL KONURALP