  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de park halindeki TIR alevlere teslim oldu

'de park halindeki alevlere teslim oldu

Son dakika... 'in Buca ilçesinde park halindeki bir , henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de park halindeki TIR alevlere teslim oldu

İHA

14.12.2020, 08:54

Edinilen bilgiye göre olay saat 00.30 sıralarında Dede Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede park halinde duran 35 AU 8090 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları başlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de park halindeki TIR alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA