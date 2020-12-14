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İzmir'de park halindeki TIR alevlere teslim oldu

Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.