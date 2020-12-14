İzmir'de selde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkisinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine AFAD, İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı sualtı deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Şartların zorlaşması üzerine gece ara verilen arama kurtarma çalışmasına yeniden başlandı.

Ekipler, aracın sürüklendiği yerle bulunduğu nokta arasındaki dere içi ve çevre arazilerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes'teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti.





Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Şu anda önünde bulunduğumuz derede bir feyzan meydana geldi. Dün gece burada bu civarda bulunan, aslında sokağa çıkma yasağını da ihlal etmiş arkadaşlar, hafif ticari araçla dereden karşıya geçmeye teşebbüs ettikleri sırada suyun çok şiddetli olması sebebiyle sele kapılmışlar. Üç arkadaşımız anında araçtan kendi kendilerine tahliye olmuşlar ancak 2 arkadaşımız araçla birlikte sürüklenmiş. Araç 800 metre aşağıda bir noktada bulundu ancak içinde vatandaşlarımız yok.

Umuyoruz kendilerini bir kenara atıp canlı olarak kurtulmuşlardır. Menderes emniyetinden 25, Menderes jandarmasından 10, İzmir emniyetinin su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı şekilde buluruz. Deredeki feyzan tam geçmiş değil, aracın çıkarılması teknik olarak imkansız şu anda."

Vali Köşger, kentteki kısmi su baskınlarıyla ilgili de tespit ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Köşger'e incelemeleri sırasında Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da eşlik etti.

SU KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin AFAD ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulunduğu öğrenildi.

Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

"UMUTLA BEKLİYORUZ"

Olayda kaybolan Soner Uyar'ın oğlu Fikret Uyar, gazetecilere babasının dün saat 19.00'da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldığını söyledi.

Daha sonra kendilerine ulaşan yetkililerin olayla ilgili bilgi verdiğini belirten Uyar, bunun üzerine olay yerine geldiğini ifade etti.

Çalışmaları takip ettiklerini dile getiren Uyar, "İnşallah başkasının başına gelmez. Umutla bekliyoruz." dedi.

İzmir'de deniz taştı, felaketin boyutu havadan görüntülendi

İzmir'deki sel belediyeye isyan ettirdi: Önlem aldıkları yok hepsi yalan

İzmir'de aşırı yağışlar sele yol açtı: Sulara kapılan araçtaki iki kişi kayıp!