İzmir'de selde kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, kayıp olan iki kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkisinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.



Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine AFAD, İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı sualtı deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Şartların zorlaşması üzerine gece ara verilen arama kurtarma çalışmasına yeniden başlandı.

Ekipler, aracın sürüklendiği yerle bulunduğu nokta arasındaki dere içi ve çevre arazilerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.





İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni su kanalında bulundu. Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ileride su kanalında ulaşılan cansız beden, ekipler tarafından su kanalından çıkarıldı.

Cenazenin kimlik tespit işlemleri devam ederken kayı olan diğer şahıstan da acı haber geldi. İlk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine su kanalında bulunan cansız beden polis helikopteri tarafından tespit edildi.

Cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.



Aracın sürücüsü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başarmış, Mehmet Aslan ile Soner Uyar'ı ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

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