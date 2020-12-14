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’de taciri gözaltına alındı

İzmir’de uyuşturucu taciri gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.12.2020

İZMİR Menemen'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda Y.D. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Y.D'ye ait adrese operasyon düzenleyen polisler, 406 gram esrar maddesi ele geçirdi. Y.D. gözaltına alınarak Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uyuşturucu madde ticareti suçuyla hakkında işlem yapılan zanlı adliyeye sevk edildi.

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