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Haberler İzmir İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama

'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama

Gelen son dakika haberine göre; 'de etkili olan sağanak yağışta 2 kişinin sel sularına kapılmasına ilişkin Köşger'den açıklama yaptı.

İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama

14.12.2020, 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020,11:24

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 2 kişinin sele kapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Umuyoruz kurtulmuşlardır. Onu temenni ediyoruz. Mendere Emniyeti'nden 25, Menderes Jandarma'sından 10, İzmir Emniyet Su Altı Timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama-tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı bir şekilde buluruz. Araç şu an tam geçmiş değil. Aracın çıkarılması teknik olarak imkansız şu andan. İnşallah onu da en kısa zamanda çıkaracağız. Faaliyetler, çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun' dedi.

Köşger, 'Kısmi baskınlar var. Orada da faaliyetler çalışmalar devam ediyor. Orada da istinat duvarının çökmesiyle 23 civarında araç hasar görmüş durumda. Tespit çalışmaları devam ediyor' dedi.

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