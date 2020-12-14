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Haberler İzmir Karşıyaka'da denizin içler acısı hali! Görenler şok oldu

Karşıyaka'da denizin içler acısı hali! Görenler şok oldu

Son dakika... 'de dört gündür aralıklarla yağan sağanak yağmurdan dolayı deniz taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Kentte yine bildik manzaralar ortaya çıktı. 'den gelen görüntüyse içleri acıttı. Denizin o halini gören şok oldu.

14.12.2020, 10:59

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Yoğun yağmur ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Her yağmur sonrası klasikleşen görüntüler olduştu ve kentteki cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşları isyan ettirten görüntüler ortaya çıktı. İzmirliler evlerini, dükkanlarını ve otomobillerini sel sularından koruyabilmek için seferber oldu ve korku yaşadı.

İtfaiye ekipleri vatandaşların araçlarını kurtarması için caddelerde dolanarak anonslarla uyarılar yaptı.

KARŞIYAKA İSKELESİ'NDE ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ
Yağmur sonrası sosyal medyada birçok vatandaş mahalle ve caddelerdeki kötü durumu paylaşırken, en çok paylaşılan görüntülerden biri de bir kullanıcının Karşıyaka İskelesi'nde çektiği görüntüydü. Videoda iskelenin etrafında denizin içler acısı hali tepki çekti. Neredeyse balçıklaşan deniz suyunda yoğun miktarda çöp olduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları "Yazık oluyor İzmir'e" yorumları yaptı.

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