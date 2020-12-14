Kötü kaderi Fulya’yı bırakmamış

SÜREKLİ ŞİDDETE UĞRADI

Bir çocuk annesi Fulya'nın, ilk eşinden de şiddet gördüğü için ayrıldığı, mutluluğu bulmak için yaptığı ikinci evlilikte ise yine aynı kaderi yaşadığı kocası Hasan Ozan Baştosun'dan boşandığı ama ölümden kurtulamadığı ortaya çıktı. Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde Karabağlar İnönü Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında meydana gelmiş, burada çalışan bir çocuk annesi Fulya Öztürk, kısa süre önce boşandığı ikinci eşi Hasan Ozan Baştosun tarafından kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada iki kurşunla vurularak öldürülmüştü. Talihsiz kadının kızkardeşi Aynur Öztürk, ablasının ilk evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve ilk eşinden de şiddet gördüğü için ayrıldığını ama ikinci evliliğinde de kötü kaderin elinden kurtulamadığını ileri sürdü.

FATİH ŞENDİL (ÖZEL)