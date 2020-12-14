Kritik Kabine Toplantısı başladı: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı. Vatandaşların merakla beklediği toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıklamış olacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. kabine toplantısının kararları içerisinde kira düzenlemesine ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Diğer yandan ocak ayının ilk pazartesi gününde başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktaracak.