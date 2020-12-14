Yerli Kovid-19 test kiti piyasada

İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği Kovid-19 antijen testinin satışına başladı. Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyette bulunan firma, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi. Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor. Yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olan antijen kiti, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayın ardından yurt dışına da gönderiliyor. Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere hedeflerinin önce Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirterek, "Kapasitemiz bunun için fazlasıyla yeterli. Avrupa başta olmak üzere kendi ihracat ağımıza da satış yapacağız. Halihazırda İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bayilerimiz kendi sağlık bakanlıklarında kayıtlarını tamamlıyorlar" dedi.