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Haberler İzmir Bariyerle kapatılan köprümüzü açın

Bariyerle kapatılan köprümüzü açın

Bariyerle kapatılan köprümüzü açın
Giriş Tarihi: 15.12.2020

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Kavakdere mahallesi yakınındaki köprünün tadilat nedeniyle 7 aydır kapalı kaldığını anlatan vatandaşlar, çalışmalar bittikten bir süre sonra tekrar köprü girişlerinin beton bariyerle kapatıldığını iddia etti. İlçenin kırsal mahallelerinden Kavakdere girişindeki köprünün aylardır kapalı tutulmasından şikayetçi olan vatandaşlar, her gün yollarının 50 kilometre uzadığını iddia etti. Geçen yıl dere yatağının üzerinden geçen ve mahalleleri birbirine bağlayan köprünün 7 ay kapalı kaldığını ve insanların alternatif yollardan Kavakdere köyüne ulaştığını vurgulayan çevre sakinleri, "7 ay sonunda köprü tadilatı bitti ancak bilmediğimiz bir nedenden dolayı yakın zamanda beton bariyerlerle köprünün giriş çıkışı tekrar kapatıldı. Bu köprünün kapalı olması yüzünden insanlar araçları ile 50 kilometre fazladan yol gidiyor. Yetkililere başvurduk ancak herhangi bir çalışma başlamadı. Köprünün açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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