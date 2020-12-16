Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor

KONUYLA ilgili açıklama yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir depreminin simgeleri haline gelen bebeklerin yeniden sağlıklarına kavuşarak en iyi şartlarda yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. SANDAL, "Çocuklarımız cumhuriyet ışığında büyüsün, başarılı bireyler olsun istiyoruz. Her çocuğumuzun sağlığı, eğitimi ve geleceği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu nedenle kreşlerimizin birinin adını Ayda Bebek, bir diğerinin adını da Elif Ayda Gezgin Bebek koyuyoruz" dedi.