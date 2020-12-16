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Haberler İzmir Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor

Ayda ve bebeğin adı kreşlere veriliyor

'de 30 Ekim'de meydana gelen felaketinde yıkılan binalardan 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki ile 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Perinçek'in isimleri Bayraklı'da yeni açılacak kreşlere verilecek.

Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor
Giriş Tarihi: 16.12.2020

KONUYLA ilgili açıklama yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir depreminin simgeleri haline gelen bebeklerin yeniden sağlıklarına kavuşarak en iyi şartlarda yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. SANDAL, "Çocuklarımız cumhuriyet ışığında büyüsün, başarılı bireyler olsun istiyoruz. Her çocuğumuzun sağlığı, eğitimi ve geleceği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu nedenle kreşlerimizin birinin adını Ayda Bebek, bir diğerinin adını da Elif Ayda Gezgin Bebek koyuyoruz" dedi.

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