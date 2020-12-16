İzmir'de elektrik kesintisi 16 Aralık Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler yaşanacak? İşte detaylar....