Ödemiş’te üreticiye kötü haber

İZMIR'IN Küçük Menderes Ovası'ndaki sulama sezonunun üreticiler açısından verimli geçmediğini söyleyen Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını, önlem alınmadığı takdirde sorun yaşanabileceğini belirtti

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

BÖLGEDE yeni su politikalarının belirlenip harekete geçilmesi gerektiğini belirten Kuldal, "Beydağ Barajı'ndaki 6.3 milyon metreküplük suyun ancak 1 milyon metreküpü kullanılabilir. Bu rakamlarla bölgede sulu tarım yapma olanağı çok zayıf. Damlama sulama gibi başka sulama yöntemlerinin çiftçilere öğretilmesi gerekiyor" dedi. Ödemiş'te Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da, yaylada Gölcük Gölü'nün su seviyesinin düştüğünü belirterek, "Bu yıl kar ve yağmur seviyesi beklenenin altında kalırsa, susuzluk çok ciddi bir sorun haline gelir" dedi.