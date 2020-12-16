Önce temel kaydı sonra boru patladı

İZMIR'IN Karabağlar ilçesindeki Sevgi mahallesinde önceki gün bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilerek mühürlendi. Mahalle halkı bu kez de inşaatta süren temel kazısı sırasında kepçenin doğal gaz borusunu patlamasıyla büyük korku yaşadı.