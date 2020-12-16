İZMIR'IN Karabağlar ilçesindeki Sevgi mahallesinde önceki gün bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilerek mühürlendi. Mahalle halkı bu kez de inşaatta süren temel kazısı sırasında kepçenin doğal gaz borusunu patlamasıyla büyük korku yaşadı.
Önce temel kaydı sonra boru patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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