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Haberler İzmir Önce temel kaydı sonra boru patladı

Önce temel kaydı sonra boru patladı

Önce temel kaydı sonra boru patladı
Giriş Tarihi: 16.12.2020

İZMIR'IN Karabağlar ilçesindeki Sevgi mahallesinde önceki gün bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilerek mühürlendi. Mahalle halkı bu kez de inşaatta süren temel kazısı sırasında kepçenin doğal gaz borusunu patlamasıyla büyük korku yaşadı.

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