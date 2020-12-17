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Haberler İzmir 45 tonluk kamyon İZSU çukuruna düştü

45 tonluk kamyon çukuruna düştü

'in Balçova ilçesinde 'nun kanal yenileme çalışmaları kapsamında kazdıktan sonra üzerini toprakla kapattığı yoldan geçen 45 tonluk kamyon çukura düştü.

45 tonluk kamyon İZSU çukuruna düştü
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Yeşil Cami Sokak ile Leylak Sokağın kesiştiği yolda gerçekleşen kazaya tepki gösteren vatandaşlar, " Çalışma yapsalar bir dert, yapmasalar başka dert. İZSU'nun yarım yamalak yaptığı çalışmalardan bıktık. Kazılan kocaman çukur nasıl toprakla kapatılır! Vatandaşın can güvenliği tehlikeye atıldı" dedi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

METİN BURMALI

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