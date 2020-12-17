45 tonluk kamyon İZSU çukuruna düştü

Yeşil Cami Sokak ile Leylak Sokağın kesiştiği yolda gerçekleşen kazaya tepki gösteren vatandaşlar, " Çalışma yapsalar bir dert, yapmasalar başka dert. İZSU'nun yarım yamalak yaptığı çalışmalardan bıktık. Kazılan kocaman çukur nasıl toprakla kapatılır! Vatandaşın can güvenliği tehlikeye atıldı" dedi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

METİN BURMALI