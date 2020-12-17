Aydın’da aranan 7 suçlu yakayı ele verdi

AYDIN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Aydın genelinde suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan M.E, cinsel taciz suçundan 6 yıl cezası olan E.A, 5 yıl hapis cezası olan B.G ile silahla tehditten 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan I.A isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHSAN KARATAŞ