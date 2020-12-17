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’da aranan 7 suçlu yakayı ele verdi

Aydın’da aranan 7 suçlu yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 17.12.2020

AYDIN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Aydın genelinde suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan M.E, cinsel taciz suçundan 6 yıl cezası olan E.A, 5 yıl hapis cezası olan B.G ile silahla tehditten 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan I.A isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHSAN KARATAŞ

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