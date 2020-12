Beni suça mecbur ediyorlar

İzmir'in Foça İlçesi'nde 14 Aralık gecesi yaşanan sel ve su taşkınlarının etkileri gündüz ortaya çıktı. Yeni ekim yapılan buğday tarlaları sular altında kaldı. Yaz döneminde susuzluktan tonlarca balığın öldüğü iki metreyi aşkın derinlikteki eski Gediz yatağı köprülerin üzerinden sular akacak kadar dolup taştı. Sağanak yağış sonrası Yenibağarası mahallesinde bazı evleri de su bastı. Yenibağarası Mahallesi'nde yaşayan ve arazilerden topladığı doğal otlarla gözleme yapıp satarak geçimini sağlayan Emine Bacı (Akıncı)'nın mekanı ve etrafındaki oturma çardakları da sular altında kaldı.

"HAPSE ATSINLAR"

Emine Akıncı; İZSU tarafından yapılan ve evler arasındaki dere yatağının yolla kesişme yerinde su geçişinin sağlanmaya çalışıldığı künklerin darlığından ve suların getirdikleriyle tıkanmasından kaynaklandığını iddia etti. Pandemi dolayısıyla çok zor durumda olduklarını, her yıl gibi bu yıl da su baskınından kurtulamadıklarını ve bu durumdan bıktıklarını söyledi. Emine Akıncı (Emine Bacı); "Akşam karşı taraftaki evimizdeydik. Arabalar geldi. Jandarmalar geldi. Biz de dışarı çıktık. Öyleki asfaltın üzerinden sular akıyor. Dere taştı. Her şeyimiz battı. Zaten zor durumdayız. Bu su baskını bizi mahvetti. Zeytinlerim, salçalarım her şey battı. Ne yapacağımızı şaşırdık. O ufacık künk yetmediği için oluyor bu taşkın. Geldiler baktılar. Hiçbir şey yapamadılar. Şu yolu kapatacağım. Kepçeyle künkleri açacağım. İZSU'ya bildireceğim. Beni de hapise atsınlar." Akıncı, bu felaketler bir daha yaşanmadan İZSU'nun künkleri dere genişliğindeki beton köprülerle değiştirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.