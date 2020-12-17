Canpolat’ın, 22 ayrı idari suçu var

TİRE Devlet Hastanesi'nde 16 yıl dahiliye uzmanı olarak görev yaptıktan sonra geçici görevle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne atanan Dr. Hasan Basri Canpolat'ın, Başhekim Fatih Hayali tarafından hakarete uğrayıp, yaka-paça hastaneden atıldığı yönündeki iddialarına yalanlama geldi. Hastanede, 28 yıldır başhekimlik görevini sürdüren, Hayali, "Dr. Canpolat'ın, 2007 yılından bu yana aralarında uyarı, kınama, maaş kesim ve kademe ilerleme cezalarının bulunduğu 22 ayrı idari suçu var. Ayrıca, hastanede hastalardan para alarak tedavi ettiğine dair Cumhuriyet Savcılığı'nda kovuşturması devam ediyor" dedi.



DR. Hasan Basri Canpolat'a, küfrederek hastaneden attırdığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Başhekim Hayali sözlerini şöyle sürdürdü. "Bir süre önce, suç dosyası kabaran hekim arkadaşımızın başka bir yerde görevlendirilmesini istedik. İl Sağlık Müdürlüğümüz kendisini Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Bu durumdan rahatsız olan Canpolat, mesai saati dışında hastaneye gelip personeli temizlik saatinde meşgul etti. Dışarıya çıkması konusunda uyarılınca iftira atarak hem şahsımı hem hastanemizi kötülemiştir. Savcılığa suç duyurunda bulunacağım."

HÜSEYİN KILIÇ