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Haberler İzmir İki kez ölüme atladı üçüncüde kurtarılamadı

İki kez ölüme atladı üçüncüde kurtarılamadı

İki kez ölüme atladı üçüncüde kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 17.12.2020

İzmir'in Konak ilçesinde daha önce iki kez intihar girişiminde bulunan Kadir Uruş, amcasının oğlu Onur Uruş ile kavga ettikten sonra balkondan atlayarak intihar etti. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesi Samsun Caddesi üzerinde bulanan bir binada meydana geldi

İKİNCİ KATTAN ATLADI
İki engelli çocuğu bulunan Kadir Uruş, annesinin evindeki odasında amcasının oğlu Onur Uruş ile alkol aldığı sırada bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine odaya giren anne İsminaz Uruş, kuzenleri ayırırken, bir anda balkona çıkan Kadir Uruş kendisini 2. kattan boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Uruş olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken, aynı yerde daha önce Kadir Uruş'un iki kez daha atlayarak intihar girişiminde bulunduğu ve kurtarıldığı ortaya çıktı.

FATİH ŞENDİL

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