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Haberler İzmir İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

merkezli operasyonunda 15 kişi yakalandı

'in Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova, Seferihisar ve 'nın ilçelerinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

AA

17.12.2020, 10:49

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent geneli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda 6'sı "uyuşturucu imal ve ticareti", 9'u da "uyuşturucu kullanmak" suçundan olmak üzere 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpek yardımıyla zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 465 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 tabanca, 110 mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İki şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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