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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe!

'de elektrik kesintisi Perşembe!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerin kesintiden etkileneceğini araştırıyor. İşte Perşembe detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe!

17.12.2020, 09:22

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kesintiler olacak? İşte detaylar....

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