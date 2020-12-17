Koronavirüsü yenen doktordan 'maske' çağrısı

Koronavirüse yönelik sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu yoğun mesai harcıyor. Koronavirüse karşı ön saflarda mücadele eden sağlık personelinden evli ve 1 kız çocuğu babası Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, koronavirüse yakalandı. Gördüğü tedavi sonrası tekrar işinin başına dönen Gençosmanoğlu, pandemi sürecindeki mücadelesine devam ediyor.



112 Acil Servis personeli olarak 25 yıldır görev yaptığını belirten Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, virüsü birlikte çalıştığı bir sağlık personelinden kaptığını belirterek, "Öksürme, koku alamama, şiddetli bulantı ve kusma gibi bulgular görülmeye başladı. Hastaneye kaldırıldım. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 12 günlük bir tedavi gördüm. İyileşmemde, hastanedeki arkadaşlarımın yoğun çaba ve mücadelesi ile ilaçlı tedavinin faydası oldu. Üstüne 10 günlük bir istirahatin ardından tekrar görevimin başına döndüm" dedi.





Covid- 19'un kendisi üzerinde gösterdiği belirtilere değinen Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, "Kişiden kişiye değişiyor. Bende halsizlik, bulantı, kusma, nefes darlığı, nefesin yetmemesi ön plandaydı. Buna yönelik sıkıntılar daha çoktu" dedi.



VATANDAŞI UYARDI

Pandemiye karşı dikkatli olunması uyarılarına rağmen toplumda bazı kişilerin düğün ve eğlence gibi çeşitli gerekçelerle toplu halde önlem almadan bir araya gelmesini değerlendiren Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, bu gibi durumları görünce kötü hissettiğini belirterek, "Ben 2 kişi çalışırken bile virüsü kontrol edemedim. Siz 40-50 kişi bir araya gelerek bu virüsü kontrol altında tutamazsınız. Çok büyük risk. Bizim ve toplum için tehlikeli. İnsanımızın bu açıdan bilinçli, bilgili olması lazım. Bu hastalığa karşı mücadele farkındalıklar üzerine yürütülmeli. Eğer bunun farkında olamazsak başarısız oluruz. Herkesin farkında ve bilinçli olması bizi ciddi anlamda düze çıkarır" dedi.





Vatandaşa çağrıda bulunan Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, "Kendinizi koruyun. Maske ve el hijyeni kesinlikle çok önemli. Aynı zamanda diğer insanları da korumaya çalışın. Bu koruma tamamen bilgi akışıyla ilgili olabilir. Sizin temas ettiğiniz, temaslı kişiler varsa lütfen diğer insanları durumdan haberdar edip önlemlerini almalarını sağlayın. Bilgi akışını düzenli sağlamak sağlarsak sıkıntı yaşarız. Kendimizi koruyacağız. Maskeyi ihmal etmeyeceğiz. Evimize de girdiğimizde evde de şikayet varsa maskemizi çıkartmayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA