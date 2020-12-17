Sahte alkol yine hortladı

Tedavi altına alınan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan araştırma ve incelemede, sahte içki yapıp içerek hayatlarını kaybeden ve durumları ağır olan kişilerin, rakı yapımında kullandıkları sahte alkolü internetten sipariş verdikleri ihtimali üzerinde duruluyor. İzmir'de hayatını kaybeden kaynak ustası Adem Dinler'in sahte rakıyı temin ettiği yerin tespiti için GSM kayıtları mercek altına alınırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği Bursa'da ise Uğur K. ve Erhan O. gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL