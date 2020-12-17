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Haberler İzmir Sahte alkol yine hortladı

yine hortladı

ve 'da içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 15 kişiden İzmir'de ile Bursa'da Mehmet İncili (51) ve Ferdi Nilüfer (37) hayatını kaybetti.

Sahte alkol yine hortladı
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Tedavi altına alınan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan araştırma ve incelemede, sahte içki yapıp içerek hayatlarını kaybeden ve durumları ağır olan kişilerin, rakı yapımında kullandıkları sahte alkolü internetten sipariş verdikleri ihtimali üzerinde duruluyor. İzmir'de hayatını kaybeden kaynak ustası Adem Dinler'in sahte rakıyı temin ettiği yerin tespiti için GSM kayıtları mercek altına alınırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği Bursa'da ise Uğur K. ve Erhan O. gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL

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