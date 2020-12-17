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Haberler İzmir Tehlikeli kolonya

Tehlikeli kolonya

’da geçtiğimiz ay polisin operasyon yaptığı bir firmanın, ’e son bir ay içinde 7 TIR metil alkolden üretilen kolonya gönderdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili ’a konuşan İzmirli iş insanı , “İzmirliler için büyük risk” dedi.

Tehlikeli kolonya
Giriş Tarihi: 17.12.2020

İZMİR ve Ankara'da faaliyet gösteren iki şirketin sahibi Mesut Şahin, ses getirecek iddialarda bulundu. İzmir'de kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Şahin, daha önce CİMER'e kadar izini sürüp takip ederek şikayette bulunduğu Ankara'daki bir şirketin, tonlarca litre metil alkolden üretilen kolonyayı İzmir'e gönderdiğini iddia etti. 7 TIR kolonyanın İzmir'deki toptan satış yapan firmalara gönderildiğini ve bu ürünlerin piyasaya girdiğini belirtti.

FİYATLARI MANTIKSIZ
KONUYLA ilgili Yeni Asır'a konuşan Mesut Şahin, "Kolonyanın fiyatı matematik olarak mantıksız. Beş litre kolonyayı 35 liraya satıyorlar. Ancak kolonya imalatında kullandıkları etil alkolü o fiyata alamazlar. 5 litre etil alkol en ucuz 40 lira civarında. Bunun ne olduğu apaçık ortada. İzmirliler için büyük risk bu kolonyalar" dedi. Bornova MTK'da şirketi bulunan Mesut Şahin, konuyla ilgili CİMER'e de gerekli şikayetleri yaptığını dile getirdi. İzmirli alkol ihracatçısı ve Aytaş Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Aydoğdu ise, "Kolonyada ve dezenfektanlarda kullanılması gereken denatüre etil alkolün yerine metil alkol kullanmadan bu fiyata kimse kolonya satmaz. Resmen halk sağlığı ile oynuyorlar" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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