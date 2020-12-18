5 kişinin öldüğü teknenin kaptanı için 22.5 yıl istendi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda teknenin yolcu kapasitesinin 4 ila 5 olduğuna dikkat çekildi.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Raporda, "Bu tip polyesterden imal teknelerin 10 kişi ile çıkılan seyirde en küçük olumsuz deniz ve hava koşulunda alabora olma riski çok yüksektir. Söz konusu teknenin 10 kişi ile denize açılmasının gerek mevzuat, gerek teknik açıdan kapasitesinin üzerinde olduğu değerlendirilmiştir. Tekne kaptanı A.D'nin tekneye fazla yolcu alarak seyir emniyetini ve kendisi dahil 10 kişinin can güvenliğini tehlikeye atarak kazanın meydana gelmesinde 'asli kusurlu' olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. İddianamede, kazanın ardından kaçan kaptanın, bir gün sonra yakalandığında yapılan testte, 113 promil alkollü olduğunun belirlendiği de kaydedildi.



FELAKET YASANMISTI

FOÇA'DA 2 Ağustos'ta, 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olmasıyla Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy (9) kaybolmuştu. Kayıp Sarp'ın cesedi 23 gün sonra dip tarama cihazları ile 35 metre derinlikte bulunmuştu. Olay günü kaçan kaptan A.D, bir gün sonra yakalanmış, tutuklanmasından 2.5 ay sonra serbest bırakılmıştı.