Başkan Halil Arda hakim karşısına çıktı

Duruşmada Başkan Arda'yı İl Başkanı Deniz Yücel ve milletvekillerinin yalnız bıraktığı görülürken, Arda'nın yanında Gaziemir Belediyesi'nden sadece bir kaç CHP'li Meclis üyesi vardı. Arda'nın duruşmada sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını iddia ettiği, işten atılan kişiler tarafından kendisine komplo ve iftira atıldığını söylediği öğrenildi. Mahkeme heyeti Arda'nın avukatının ek süre ve tanıkların dinlenmesini istemesi üzerine duruşma 6 Nisan 2021 tarihine ertelendi.

METİN BURMALI