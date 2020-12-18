  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor

Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor

'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan esnafı, tezgahlarını hazırlamaya başladı. Balıkçılar, ‘Tezgahlarımızı hazırladık. Balıklarımızı bollaştırdık. Kısıtlamada taze balığa ulaşmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz' dedi.

Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor

18.12.2020, 18:02

Balıkçı esnafı, koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Balıkçıların 10.00-17.00 saatleri arasında tezgahlarını açabilecekleri duyuruldu. Vatandaşların, evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından esnaf hazırlıklara başladı. İzmir Havra Sokağı balıkçı esnafından İzzettin Yedikardeş, "Kısıtlama günlerinde de açık olacağımızı öğrendiğimiz andan itibaren tezgahlarımızı hazırladık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Normalde, cumartesi ile pazar kısıtlama olduğu için cuma günü yoğun oluyoruz. Vatandaşlar, cuma gününden balık alışverişlerini yapıyor. Ancak bu hafta sonu kısıtlamasında açık olmamız, cuma günkü yoğunluğu da azalttı" dedi.

BALIKLARIMIZI BOLLAŞTIRDIK

Bir diğer balıkçı esnafı Hakan Kalkan ise "Hafta sonu kısıtlamasında açık olacağımız için tezgahlarımızı hazırladık. Balıklarımızı bollaştırdık, çeşitlerimizi genişlettik. Fiyatlarımız uygun. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Geçen hafta cuma günü, çok yoğunduk ancak kısıtlama boyunca açık olacağımız için cuma günkü yoğunluğumuz da azaldı. Biz, hafta sonu 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlarımızı bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR KARAR

Balıkçıların kısıtlamada açık olmasına sevindiğini belirten Tuğba Çakanşimşek, "Zaten koronavirüs süreci olmadığı zamanda da düzenli tüketiyorduk. Şimdi de haftada 2 kez tüketiyoruz. Kısıtlama olduğu için cuma gününden balık alışverişimizi yapıyoruz. Ama kısıtlama zamanlarında balıkçıların, açık olması harika bir haber. En azından aldığımız balığı, hiç buzdolabına koymadan taze bir şekilde tüketebileceğiz' dedi. Bir diğer İzmir sakini Erol Özer ise "Haftada bir kez balık yemeye gayret ediyoruz. Balığı sevmemek mümkün değil. 65 yaş üzerinde olduğum için, sokağa çıkma saatlerinde dışarıya çıkıyor ve balık alışverişimi yapıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA