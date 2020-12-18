Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor

Balıkçı esnafı, koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Balıkçıların 10.00-17.00 saatleri arasında tezgahlarını açabilecekleri duyuruldu. Vatandaşların, evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından esnaf hazırlıklara başladı. İzmir Havra Sokağı balıkçı esnafından İzzettin Yedikardeş, "Kısıtlama günlerinde de açık olacağımızı öğrendiğimiz andan itibaren tezgahlarımızı hazırladık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Normalde, cumartesi ile pazar kısıtlama olduğu için cuma günü yoğun oluyoruz. Vatandaşlar, cuma gününden balık alışverişlerini yapıyor. Ancak bu hafta sonu kısıtlamasında açık olmamız, cuma günkü yoğunluğu da azalttı" dedi.

BALIKLARIMIZI BOLLAŞTIRDIK

Bir diğer balıkçı esnafı Hakan Kalkan ise "Hafta sonu kısıtlamasında açık olacağımız için tezgahlarımızı hazırladık. Balıklarımızı bollaştırdık, çeşitlerimizi genişlettik. Fiyatlarımız uygun. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Geçen hafta cuma günü, çok yoğunduk ancak kısıtlama boyunca açık olacağımız için cuma günkü yoğunluğumuz da azaldı. Biz, hafta sonu 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlarımızı bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR KARAR

Balıkçıların kısıtlamada açık olmasına sevindiğini belirten Tuğba Çakanşimşek, "Zaten koronavirüs süreci olmadığı zamanda da düzenli tüketiyorduk. Şimdi de haftada 2 kez tüketiyoruz. Kısıtlama olduğu için cuma gününden balık alışverişimizi yapıyoruz. Ama kısıtlama zamanlarında balıkçıların, açık olması harika bir haber. En azından aldığımız balığı, hiç buzdolabına koymadan taze bir şekilde tüketebileceğiz' dedi. Bir diğer İzmir sakini Erol Özer ise "Haftada bir kez balık yemeye gayret ediyoruz. Balığı sevmemek mümkün değil. 65 yaş üzerinde olduğum için, sokağa çıkma saatlerinde dışarıya çıkıyor ve balık alışverişimi yapıyorum" diye konuştu.