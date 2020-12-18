Korona virüsünü yendi filyasyon ekibine döndü

İZMİR 112 Filyasyon ekibinde görevli Dr. Vehbi Gençosmanoğlu (53), yakalandığı korona virüsünü yenerek tekrar görevine döndü. Yaşadığı süreci anlatıp vatandaşları uyaran Gençosmanoğlu, "Kendimizi koruyacağız. Maskeyi ihmal etmeyeceğiz. Evimizde de girdiğimizde evde de şikayet varsa maskemizi çıkarmayacağız" dedi. Evli ve 1 kız çocuğu babası Gençosmanoğlu, korona virüsüne yakalandı. Gördüğü tedavi sonrası tekrar işinin başına dönen Gençosmanoğlu, pandemi sürecindeki mücadelesine devam ediyor.