Sahile toprak set sadece çevre kirliliği!

İzmir'de hafta başı aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşmasıyla, sahil yakınındaki İkinci Etap isimli sitenin otoparkı ve bahçesi sulara gömülmüş, Büyükşehir Belediye ekipleri ise olası bir sel baskınını önlemek amacıyla sahil bandına yaklaşık 300 metrelik topraktan bir set çekmişti.



MİMAR Mühendisler Grubu İzmir Şube Başkanı İnşaat Mühendisi Abdülaziz Aydın, etkili yağışlar nedeniyle taşkınlara karşı Karşıyaka Mavişehir sahil bandına çekilen topraktan setin ve benzeri hiçbir çalışmanın bölgedeki su baskınlarına kalıcı çözüm olamayacağını söyledi.



'BÖYLE SORUN ÇÖZÜLMEZ'

AYDIN, "Sahile toprak döküp, set oluşturmak çözüm değil olsa olsa çevre kirliliği olur" dedi. Aydın, "Toprak yayma işlemiyle yani zemini kazıp yola bir set çekme şeklinde yapılan bu toprak yığınıyla sorun çözülmez. Bu, bölgedeki mağdur olan vatandaşların gerginliklerini almak için yapılmış bir durumdur" dedi.