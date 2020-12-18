Takla atan otomobil sürücüsünün beli kırıldı

DENİZLİ Acıpayam'da kontrolden çıkarak tarlaya uçan aracın ağır yaralanan sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen veteriner yaptı. Kaza, dün sabah Pınarbaşı Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde yaşandı. Aydın'dan Burdur'a giden Ebubekir T. idaresindeki 09 UF 064 plakalı araç, sürücünün kontrolünü yitirmesiyle yoğun sağındaki tarlaya uçtu. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, kaza anında oradan geçen veteriner hekim Fatih İzgi yaptı. Belinde kırık ve başında kesik oluşan Ebubekir T, ilk yardımın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP