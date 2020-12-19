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Haberler İzmir Bodrum’da sahte içki bir can aldı

’da bir can aldı

'a bağlı Turgutreis'te, ağabeyi ve bir arkadaşıyla alan Emrullah Coşan hayatını kaybetti.

Bodrum’da sahte içki bir can aldı
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Bir mandırada çalıştığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Coşan (26) sağlık ekiplerince evde ölü bulundu. Durumu ağır olan diğer iki kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu arada İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki üretimi ve dağımına yönelik operasyon düzenlendi. 67 adrese eşzamanlı baskınlarda 52 kişi yakalandı. Sahte içki yapımında kullanılan 6 ton alkol ele geçirildi.

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