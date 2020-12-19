Bodrum’da sahte içki bir can aldı

Bir mandırada çalıştığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Coşan (26) sağlık ekiplerince evde ölü bulundu. Durumu ağır olan diğer iki kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu arada İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki üretimi ve dağımına yönelik operasyon düzenlendi. 67 adrese eşzamanlı baskınlarda 52 kişi yakalandı. Sahte içki yapımında kullanılan 6 ton alkol ele geçirildi.