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Haberler İzmir İzmir’de yaşlı adamın gözleri oyulmuş şekilde cesedi bulundu

’de yaşlı adamın şekilde cesedi bulundu

'in Konak ilçesinde, (81), yalnız yaşadığı evde gözleri oyuk halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirmiş olduğu belirlenen yaşlı adamın, gözlerinin fareler tarafından oyulduğu tahmin ediliyor.

İHA

19.12.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020,09:02

İzmir'in Konak ilçesinde bir süre önce yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitirdiği düşünülen yaşlı adamın, bir yakını tarafından gözleri oyuk bir şekilde cesedi bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat 21.00 sıralarında Çimentepe Mahallesi 599 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşadığı evde İbrahim Gürültülüoğulları'ndan (81) haber alamayan komşuları, yaşlı adamın durumundan şüphelenerek durumu yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Gürültülüoğulları'nın ikamet ettiği adresine gelen yakınları, kapıyı açtığında yaşlı adamı gözleri oyuk bir şekilde yerde hareketsiz halde yatarken karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı.



Öte yandan gözleri oyuk şekilde ölü bulunan yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve yaşamını yitirdikten sonra gözlerinin fareler tarafından oyulmuş olabileceği öne sürüldü.

İbrahim Gürültülüoğulları'nın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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