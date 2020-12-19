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Haberler İzmir Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli

Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli

ve müstehcen içerikli sitelerine merkezli, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 385 siteye erişim engeli kararı verildi.

Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli

İHA

19.12.2020, 16:49

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı internet sitelerini yapılan çalışmalar kapsamında tespit etti.

Ekipler, belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Bunun üzerine 324 yasa dışı bahis ve 61 müstehcen içerikli olmak üzere toplam 385 internet sitesine idari tedbir kararı uygulandı ve erişimleri engellendi.
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