Korona virüslü kanser hastasına özel ameliyat

İZMİR'DE bağırsak kanseri nedeniyle acil ameliyat edilmesi gereken ama Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta, tam uyutulmadan gerçekleşen operasyonla şifa buldu. Kütahya'da yaşayan 6 çocuk 15 torun sahibi 70 yaşındaki Sultan Arslan, şiddetli karın ağrısıyla Menemen'deki Sada Hastanesi'ne getirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara'nın muayene ettiği Arslan'ın tetkiklerinde kalın bağırsak kanserine bağlı bağırsak tıkanıklığı ortaya çıktı. Kara ve ekibi, özel önlemler ve kıyafetlerle ameliyata girdi. Anestezi uygulayamadan, belden aşağısını uyuşturarak operasyonu gerçekleştirdi" dedi.